На Луганщині окупанти не поспішають з відновленням пошкодженої інфраструктури, а чоловіків призовного віку шукають дронами, - Гайдай
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Багато чого обіцяли місцевим жителям росіяни, коли захопили названі вище міста. Згадаємо хоча б відновлення централізованого газопостачання упродовж тижня. Втім, минуло вже більше трьох місяців, а в цих населених пунктах навіть до 1 вересня не підготувались. Зокрема, в Сєвєродонецьку ще не працює жодна школа. Звісно, що й 15 жовтня опалювальний сезон ніхто не розпочне.
Виправдання знайшли. На думку держдуми РФ, відбудова Сєверодонецька, Лисичанська та Попасної розпочнеться, "як тільки цього дозволятиме оперативна обстановка". Водночас, та ж сама оперативна обстановка не заважала упродовж цих місяців організовувати купу масових заходів, а головне – провести так званий "референдум". Голосувати протягом майже тижня 98 % жителів ситуація на фронті не заважала – замінити зайву ділянку водо- чи газопроводу упродовж трьох місяців безпечної можливості не було. Як там в них кажуть: "Оснований для паники нет". Тим більше, коли справа дійшла до студентів очної форми, які сподівались на відстрочку на декілька років, однак "родина решила иначе", - йдеться у повідомленні.
Гайдай зазначає, що чоловіків для примусової мобілізації потрібно шукати ретельніше.
"Найбільш кмітливими виявилися воєнкоми в Хрустальному, де запустили вулицями міста дронів. І, доки чоловіків в так званій "ЛНР" атакують з повітря, ЗСУ вже наблизилися майже впритул до північно-західної адмінмежі Луганщини, - підкреслив очільник ОВА.