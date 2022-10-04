Туреччина просить Росію відтермінувати платежі за газ до 2024 року, - Bloomberg

Туреччина попросила Росію відтермінувати частину платежів Анкари за природний газ до 2024 року.

Про це пише Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Державний імпортер енергоносіїв Туреччини BOTAS прагне перенести частину платежів на 2024 рік. Переговори ведуться після укладення угоди між двома країнами, яка дозволяє BOTAS виплачувати 25% своїх зобов'язань у рублях, а не в доларах.

Турецька сторона поки що не зверталася з офіційним запитом про відстрочку - це стане можливо, коли BOTAS отримає відповідну пропозицію від російського "Газпрому".

Поки незрозуміло, чи приведуть останні переговори до будь-якої угоди.

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Сильна залежність Туреччини від імпорту енергоносіїв посилила тиск на її валюту і бюджет. Турецька ліра знецінилася більш ніж на 28% відносно долара 2022 року, що є найбільшим показником після аргентинського песо. Дефіцит торговельного балансу в серпні зріс у понад два рази, порівнюючи з тим самим місяцем роком раніше, і становив $11,2 млрд.

Bloomberg пише, що минулого місяця президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що обговорював ціни на газ із президентом Росії Володимиром Путіним і сподівається отримати знижку.

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