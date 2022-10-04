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Посол Ізраїлю Бродський - до Зеленського: Ми допомагаємо Україні, але обережно

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Посол Ізраїлю Бродський - до Зеленського: Ми допомагаємо Україні, але обережно
Посол Ізраїлю Міхаель Бродський відповів на критику президента України Володимира Зеленського, який нещодавно заявив, що "приголомшений" відсутністю допомоги з боку країни.

Про це дипломат сказав в інтерв’ю РБК-Україна, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Бродського, йому було "боляче" чути те, що сказав Зеленський, оскільки Ізраїль надає гуманітарну допомогу Україні з перших днів повномасштабної війни.

Він зазначив, що розуміє, що президент говорив про військову допомогу, проте слова Зеленського про те, що Ізраїль не надає Україні жодної військової допомоги, "не відображають картину загалом".

"Повторюся, Ізраїль активно допомагає Україні, але не переходячи червоних ліній, які пов'язані зі складною ситуацією на Близькому Сході. Ізраїль сидить на вершині порохової бочки, у будь-який момент може статися теракт, може утворитися передвоєнна чи військова ситуація. Тому Ізраїлю необхідно діяти обережно та думати про свою безпеку", - сказав дипломат.

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що "шокований" відсутністю військової допомоги Ізраїлю. За словами українського лідера, Ізраїль експортує своє озброєння до інших країн, але не до України.

Топ коментарі

  • Yuriy Andamasov b816dc75
    З перших днів допомога - наприклад вернули візи навіть для біженців.
    Але то таке, давайте їм ще один меморіал побудуєм
  • Підлога Маккартні
    А то ***** нападет?
  • Вадим Карапіщенко
    Ми нємножко бєрємєни...
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