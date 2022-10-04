Польща готує місію експертів для допомоги українським правоохоронцям у фіксації воєнних злочинів РФ в Україні

Польща готує нову місію експертів, які разом з українськими правоохоронцями займатимуться фіксацією воєнних злочинів російських військових в Україні.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України, передає Цензор.НЕТ.

Про прибуття польських фахівців до України під час зустрічі домовилися генеральний прокурор України Андрій Костін та міністр юстиції Польщі Збігнєв Зьобро.

"Для нас надзвичайно цінна підтримка Польщі, яка разом з Литвою стала співзасновницею Спільної слідчої групи (JIT) для забезпечення скоординованого розслідування злочину агресії та інших воєнних злочинів на території України, вчинених у ході збройної агресії РФ. Ми разом працюємо на шляху відновлення справедливості", – сказав Костін.

Він подякував за роботу місії експертів з Польщі, які упродовж десяти діб разом з українськими колегами розслідували воєнні злочини окупаційної армії РФ у Бородянці, Києві та Миколаєві. Польські фахівці допомогли зафіксувати пошкодження у містах за допомогою 3D-сканерів.

Експертна місія, яку Польща готує зараз, допомагатиме українським прокурорам і слідчим на нових деокупованих територіях. Офіс генерального прокурора не уточнив, коли місія прибуде в Україну, зазначивши лише, що "найближчим часом".

Сторони також обговорили необхідність створення міжнародного трибуналу для притягнення до відповідальності вищого керівництва РФ за злочин агресії.

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