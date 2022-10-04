Путін запропонував пограбувати Україну, поневолити її громадян і потім підписати "мир", - Бербок

Німецький міністр закордонних справ Анналена Бербок переконана, що російський диктатор Володимир Путін не збирається ні про що домовлятися ані з Україною, ані із Заходом загалом, про що "дуже ясно дав зрозуміти" у промові, коли оголошував захоплені українські території "російськими".

Про це вона заявила в інтерв'ю Neue Osnabrucker Zeitung, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Його пропозиція звучала приблизно так: "Ми пограбуємо вашу країну, поневолимо ваших громадян, а потім ви зможете підписати мир". Це протилежно миру. Це терор і несвобода", - сказала вона.

Кажучи, що Путін не збирається шукати дипломатичне рішення, Бербок одразу наголошує, що Німеччина, інші країни та організації "стараються щодня і від імені світової спільноти звертаються до президента Росії з проханням припинити бомбардування", хоча у відповідь бачать лише "нові звірства".

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За словами глави МЗС ФРН, якби Україна перестала чинити опір, їй "прийшов би кінець, і страшні злочини проти народу були б повсякденним життям і в Києві".

"Це має бути ясно всім, хто вимагає, щоб ми перестали підтримувати Україну чи поступилися Путіну", - звернулася вона до "пацифістів".

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Бербок вважає, що Путін "більш самотній та ізольований, ніж будь-коли", але за такий стан справ нібито "тільки він один несе відповідальність".