Путін запропонував пограбувати Україну, поневолити її громадян і потім підписати "мир", - Бербок
Про це вона заявила в інтерв'ю Neue Osnabrucker Zeitung, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
"Його пропозиція звучала приблизно так: "Ми пограбуємо вашу країну, поневолимо ваших громадян, а потім ви зможете підписати мир". Це протилежно миру. Це терор і несвобода", - сказала вона.
Кажучи, що Путін не збирається шукати дипломатичне рішення, Бербок одразу наголошує, що Німеччина, інші країни та організації "стараються щодня і від імені світової спільноти звертаються до президента Росії з проханням припинити бомбардування", хоча у відповідь бачать лише "нові звірства".
За словами глави МЗС ФРН, якби Україна перестала чинити опір, їй "прийшов би кінець, і страшні злочини проти народу були б повсякденним життям і в Києві".
"Це має бути ясно всім, хто вимагає, щоб ми перестали підтримувати Україну чи поступилися Путіну", - звернулася вона до "пацифістів".
Бербок вважає, що Путін "більш самотній та ізольований, ніж будь-коли", але за такий стан справ нібито "тільки він один несе відповідальність".