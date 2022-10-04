Доба на Миколаївщині: удари ворога по акваторії Очакова, обстріли Широківської та Березнегуватської громад

Ввечері, 3 жовтня, о 18:34 та 19:02 ворог завдавав ударів по акватериторії м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у Баштанському районі під постійним вогнем залишаються села Березнегуватської громади, що розташовані на лінії розмежування. Сьогодні, 4 жовтня, о 00:45 під час обстрілів смт Березнегувате було пошкоджено об'єкти торгівлі та адміністративні будівлі. Окрім цього, обстріли також зафіксовані о 01:03 та 01:07. Постраждалих немає. Детальна інформація щодо руйнувань уточнюється.

"Вчора, 3 жовтня, з 13:00 до 15:30 та сьогодні, 4 жовтня, з 01:00 до 02:00 с. Новоолександрівка Інгульської громади зазнало обстрілів. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється. Вчора, 3 жовтня, зафіксовано обстріл с. Широке Широківської громади, о 09:30 - поза межами населеного пункту. Також сьогодні, 4 жовтня, о 04:00 знову були вибухи біля с. Широке. Постраждалих та руйнувань немає", - йдеться у повідомленні.

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У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.