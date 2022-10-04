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Маск попався на ядерний шантаж Путіна, - міністр оборони Литви Анушаускас

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Маск попався на ядерний шантаж Путіна, - міністр оборони Литви Анушаускас
Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що американський бізнесмен Ілон Маск "попався на вудку" російського диктатора Володимира Путіна, який погрожує світові ядерною зброєю.

Про це він написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, після того, як Путін почав учергове погрожувати ядерною зброєю, у західних медіа почалася хвиля дезінформації про нібито "конвої з ядерною зброєю".

Він зазначив, що після таких публікацій нічого не відбувається, але наведена Кремлем "ядерна температура" вселяє людям страх.

"Ілон Маск був першим, хто попався на цю вудку", - написав Анушаускас.

Також читайте: Маск запропонував Україні укласти мир з Росією на капітулянтських умовах

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Топ коментарі

  • Valeriy Samilo
    Маск грає на біржі. Йому абсолютно байдуже на Україну чи московію
    Він то з кріптою заграє і робить свою "монету"
    P.S
    І не допомогав Маск ЗСУ чи Україні. Старлінк купував уряд США для наших потреб
  • Maksim Perepelitca
    маск просто - всрався . .
  • Maksim Perepelitca
    Щоб не було прикро - гроші треба витрачати на ліквідацію ядерної загрози , а не на умиротворення безумця який цю загрозу - всьому світу несе .
    Ніж безкінечно носити данину ненаситному людоїду , у вигляді людських жертв , краще людоїда знищити . І я не розумію - ЯК така людина як маск , цього не розуміє .?? .
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