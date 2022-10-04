Маск попався на ядерний шантаж Путіна, - міністр оборони Литви Анушаускас
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Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що американський бізнесмен Ілон Маск "попався на вудку" російського диктатора Володимира Путіна, який погрожує світові ядерною зброєю.
Про це він написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, після того, як Путін почав учергове погрожувати ядерною зброєю, у західних медіа почалася хвиля дезінформації про нібито "конвої з ядерною зброєю".
Він зазначив, що після таких публікацій нічого не відбувається, але наведена Кремлем "ядерна температура" вселяє людям страх.
"Ілон Маск був першим, хто попався на цю вудку", - написав Анушаускас.