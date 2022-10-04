Медведєв щодо висловлювань Маска: "Молодец. Достоин присвоения внеочередного офицерского звания"

Заступник секретаря Радбезу РФ Дмитро Медведєв назвав засновника компаній SpaceX та Tesla Ілона Маска молодцем через вчорашні дописи у Twitter, у яких він поставив під сумнів територіальну цілісність України.

У себе в Telegram російський політик навіть зазначив, що за таке Маску можна присвоїти звання, передає Цензор.НЕТ.

"Маск молодець, однак. Гідний присвоєння позачергового офіцерського звання. Щоправда, рано розшифрувався Юстас. Наступний пост видасть щось на кшталт "Ukraine is an artificial state ("Україна - штучна держава", - Ред.)", - написав Медведєв.

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