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Медведєв щодо висловлювань Маска: "Молодец. Достоин присвоения внеочередного офицерского звания"

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Заступник секретаря Радбезу РФ Дмитро Медведєв назвав засновника компаній SpaceX та Tesla Ілона Маска молодцем через вчорашні дописи у Twitter, у яких він поставив під сумнів територіальну цілісність України.

У себе в Telegram російський політик навіть зазначив, що за таке Маску можна присвоїти звання, передає Цензор.НЕТ.

"Маск молодець, однак. Гідний присвоєння позачергового офіцерського звання. Щоправда, рано розшифрувався Юстас. Наступний пост видасть щось на кшталт "Ukraine is an artificial state ("Україна - штучна держава", - Ред.)", - написав Медведєв.

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Топ коментарі

  • Маркиз
    Борислав Береза

    1. Илон Маск классный парень, который любит хайповать.

    2. Спасибо Илону Маску за Starlink.

    3. В политику ему лучше не лезть. Это не его. И мы в вопросах войны и мира справимся без него.

    4. Он забыл написать, что Россия должна вернуть Украине Кубань, которую та получила. Но в любом случае смотри пункт 3.

    5. Крым - это Украина.

    6. Карфаген (Россия) будет разрушен.

    7. Пункт 3 это аксиома.

    У меня все.
  • Garry Grant
    Похвала алкаша димона-это зашквар. Маск опущен. Под шконарь.
  • Hulio
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