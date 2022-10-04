Естонія передала ЗСУ конфісковані дрони, які влітку росіянин хотів вивезти для армії РФ

Естонія передала дрони для українських військових, які у липні цього року росіянин з подвійним громадянством намагався вивезти з країни для російської армії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у посольстві Естонії в Україні.

"Пам'ятаєте чоловіка з подвійним громадянством Естонії і РФ, який намагався ввезти безпілотники для російської армії? Крім того, що його заарештували, поліція вилучила придбані чоловіком безпілотники та передала їх українській армії" - йдеться у повідомленні посольства у Twitter.

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