Новини • Війна

Естонія передала ЗСУ конфісковані дрони, які влітку росіянин хотів вивезти для армії РФ

3 21511
Естонія передала дрони для українських військових, які у липні цього року росіянин з подвійним громадянством намагався вивезти з країни для російської армії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у посольстві Естонії в Україні.

"Пам'ятаєте чоловіка з подвійним громадянством Естонії і РФ, який намагався ввезти безпілотники для російської армії? Крім того, що його заарештували, поліція вилучила придбані чоловіком безпілотники та передала їх українській армії" - йдеться у повідомленні посольства у Twitter.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Естонія, Латвія та Литва підтримали якнайшвидше прийняття України до НАТО

Естонія передала ЗСУ конфісковані дрони, які влітку росіянин хотів вивезти для армії РФ 01

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Nov
    Estonia Thank you 🙏
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Естонцям-респект...
  • Stanisław Lipski e940d0e5
    Во-первых, это красиво
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини