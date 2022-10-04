Новини • Мобілізація в РФ

Росіяни розгорнули на кордоні у Псковській області мобільні військкомати

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Росіяни розгорнули на кордоні у Псковській області мобільні військкомати
На контрольно-пропускних пунктах у Псковській області, де на виїзді з Росії зібралися багатокілометрові пробки, розгорнуті мобільні військкомати.

Про це повідомив губернатор регіону Михайло Ведерніков, інформує Цензор.НЕТ.

За словами глави регіону, на кордонах "наплив людей дуже великий". Ведерніков зазначив, що серед тих, хто виїжджає, багато громадян України, проте є і "громадяни Росії призовного віку".

"Зі зрозумілих причин усі проходять відповідні перевірки, та й сусіди не поспішають їх пропускати", - зазначив губернатор.

За його словами, прикордонною службою, МНС та місцевими адміністраціями "вже зроблено все необхідне": зокрема, розгорнуто мобільні призовні пункти. Ведерніков порекомендував тим, хто планує виїхати за межі Росії, стежити за ситуацією та обирати найменш завантажені маршрути.

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Псковська область на заході межує з Естонією та Латвією. Раніше уряд Латвії ввів у районах, що межують із Псковською областю, режим надзвичайної ситуації, пов'язаний з оголошеною в Росії мобілізацією.

Топ коментарі

  • Hanka Panyanka
    против нас воюют стада тупых, но злых и жадных баранов, которые влезают в новые кредиты, чтобы купить снарягу и поехать убивать граждан соседней страны, грабить и мародерить..., а их не менее тупые и не менее жадные бабы в тылу ждут либо посылки с награбленным, либо "милого" в пакете, что еще в разы выгоднее...
  • Дмитрий Величко f50a5c94
    остаткино тєж би зробили щє філією військомата
  • Alex Sav 8157c114
    за родину-уродину! за путлера! сдохнем все
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