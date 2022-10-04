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Росія зайнята ескалацією, Україна - самозахистом, - посол Британії Сіммонс

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Росія зайнята ескалацією, Україна - самозахистом, - посол Британії Сіммонс
Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс пояснила різницю між ескалацією агресії та самозахистом.

Про це вона пише у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Росія неспровоковано вдирається в Україну, вбиває сотні цивільних, руйнує будинки, загарбує території і не зупиняється. Це ескалація. Україна дає відсіч, щоб повернути свої вкрадені землі і припинити загарбання нових, а також убивства більшої кількості мирних жителів і руйнування ще більше будинків. Це самозахист. Ось так", - написала Сіммонс.

Твіт посла з’явився після того, як засновник компаній SpaceX та Tesla Ілон Маск у твіттері запропонував Україні укласти мир з РФ на капітулянтських умовах.

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Топ коментарі

  • Николай Харченко 064ae2ee
    Дякую пані Сіммонс!
    Абсолютно точно та достовірно сказано.
    Сумно що така людина як Ілон не розуміє таких речей.
    Пане Ілон , будь ласка приїдьте в Україну і подивіться що робить тут росія!
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    я якщо серйозно без шуток та *********** то Маск своїми необдуманими висловнюваннями не віддаляє ядерну війну а наближає її...
    атже все що у ***** залишилось,це залякати світ..
    відповідь на залякування ядерною зброєю має бут тільки відповідь,що у разі застосування такої зброї буде повне знищення россії
  • Алекс Мышкевич
    Маск, воно тобі треба, щоб півсвіту почало тебе виховувати?
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