Росія зайнята ескалацією, Україна - самозахистом, - посол Британії Сіммонс

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс пояснила різницю між ескалацією агресії та самозахистом.

Про це вона пише у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Росія неспровоковано вдирається в Україну, вбиває сотні цивільних, руйнує будинки, загарбує території і не зупиняється. Це ескалація. Україна дає відсіч, щоб повернути свої вкрадені землі і припинити загарбання нових, а також убивства більшої кількості мирних жителів і руйнування ще більше будинків. Це самозахист. Ось так", - написала Сіммонс.

Твіт посла з’явився після того, як засновник компаній SpaceX та Tesla Ілон Маск у твіттері запропонував Україні укласти мир з РФ на капітулянтських умовах.

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