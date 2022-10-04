Росія зайнята ескалацією, Україна - самозахистом, - посол Британії Сіммонс
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Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс пояснила різницю між ескалацією агресії та самозахистом.
Про це вона пише у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Росія неспровоковано вдирається в Україну, вбиває сотні цивільних, руйнує будинки, загарбує території і не зупиняється. Це ескалація. Україна дає відсіч, щоб повернути свої вкрадені землі і припинити загарбання нових, а також убивства більшої кількості мирних жителів і руйнування ще більше будинків. Це самозахист. Ось так", - написала Сіммонс.
Твіт посла з’явився після того, як засновник компаній SpaceX та Tesla Ілон Маск у твіттері запропонував Україні укласти мир з РФ на капітулянтських умовах.