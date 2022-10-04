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Путін хоче провести ядерне випробування на кордоні з Україною, - The Times

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Путін хоче провести ядерне випробування на кордоні з Україною, - The Times
Російський диктатор Путін має намір продемонструвати свою готовність застосувати зброю масового знищення за допомогою ядерного випробування на кордонах України.

Про це пише The Times, інформує Цензор.НЕТ.

За даними видання, Кремль сигналізує про свою готовність до значної ескалації, оскільки Росія втрачає позиції на полі бою.

Побоювання щодо ядерної ескалації посилилися вчора після інформації про те, що потяг секретної ядерної дивізії рухається у бік України.

Польський військовий аналітик Конрад Музика стверджує, що поїзд із військовою технікою, помічений у центральній частині Росії, пов'язаний з 12-м Головним управлінням Міністерства оборони Росії і він "відповідає за ядерні боєприпаси, їх зберігання, технічне обслуговування та транспортування".

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Топ коментарі

  • Yakov Yakov
    замість того щоб знищити виродка і педофіла путіна, весь світ обговорює і аналізує наміри кремлівського двбойоба.
  • Ярослав Викторович
    Треба слідкувати за новинами ЦРУ та Пентагону. Все інше - це маячня.
  • Підлога Маккартні
    как же вы задрочили уже со своим ядерным оружием. Поймите в конце концов, украинцам уже пох на эти угрозы
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