В окупованому Мелітополі складна соціальна ситуація: надвисокі ціни на продукти, окупанти майже не пропускають медикаменти, - Федоров

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області ускладнилась ситуація із харчами та ліками.

Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі інформаційного марафону, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, понад 30 тисяч жителів міста отримують від України пенсії, соціальні виплати та зарплати.

"Соціальна ситуація складна, бо рашисти намагаються знецінити гривню, тому ціни в магазинах надвисокі. Наприклад, вартість м'яса птиці становить від 250 до 280 гривень або рублів за кілограм, тому що вони зараз прирівняли цей курс. Фрукти вартують від 150 до 180 гривень або рублів за кг. Наші жителі не можуть собі цього дозволити, тому що 80% з них безробітні", - зазначив Федоров.

Він наголосив, що з медикаментами ще більша проблема.

"В наші лікарні останні 7 місяців ми постачали ліки. Наші волонтери їх доставляли, ризикуючи життям. А вже третій тиждень рашисти майже не пропускають медикаментів. Жителі міста із хронічними захворюваннями сьогодні під загрозою", - підкреслив Федоров.

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