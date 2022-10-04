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Україна обговорює зі США постачання ракет, що б’ють далі, ніж HIMARS, - Маркарова

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Україна обговорює зі США постачання ракет, що б’ють далі, ніж HIMARS, - Маркарова
Україна обговорює зі США постачання ракет, які з радіусом дії вищі, ніж у систем залпового вогню HIMARS.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це посол України в США Оксана Маркарова заявила в інтерв'ю CNN.

"Ми завжди говорили, що нам потрібні озброєння з великим радіусом дії. Дискусії зараз точаться", - сказала вона.

Відповідаючи на запитання, чи надасть Україна США право контролювати вибір цілей у разі постачання ракет з дальністю польоту понад 100 км, Маркарова зазначила: "Ми завжди тісно працюємо з нашими партнерами. Наші міністри оборони та головнокомандувачі проводять регулярні бесіди. Обговорення йдуть також на базі Рамштайн. Так що я не думаю, що між нами є якесь непорозуміння".

Читайте: Україна пропонує США узгоджувати потенційні цілі у разі передачі ЗСУ ракет ATACMS, - CNN

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Топ коментарі

  • arye z.
    До чого тут HIMARS?
    HIMARS просто пускова установка, а наскільки далеко летить, залежить від ракети, яку в нього засунуть
  • Sophia-Maria Duglass
    Ще одна піарщіца- пісдунья вилезла

    ДІПЛОМАТ МАЕ ВМИТИ МОВЧАТИ ‼️‼️‼️
  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    Цікаво,хто із війсковихСША,чи з українських війскових ділиться з Маркаровою подібною інформацією.?х/з
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