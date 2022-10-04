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Терорист Безлер підозрюється у катуванні українців в окупованому Криму, - прокуратура АРК

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Терорист Безлер підозрюється у катуванні українців в окупованому Криму, - прокуратура АРК
Колишньому ватажку "ДНР" Ігорю Безлеру повідомлено про підозру в катуванні українців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури АРК.

"Підозрюваний активно сприяв окупації ЗС РФ території Автономної Республіки Крим. У березні 2014 року, перебуваючи у м. Сімферополь, підозрюваний разом зі спільниками викрав трьох громадян України через їх публічну демонстрацію проукраїнської позиції в Криму та спротив окупації півострова", - йдеться в повідомленні.

Дії підозрюваного кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України) та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України).

За даними ЗМІ, йдеться про Ігоря Безлера та катування активістів Автомайдану.

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Топ коментарі

  • VOLVO XC 70
    мертвому Безлеру то все до сковородкив Аду да да понимаю формаольно но ОН ПОКОЙНИК НАСКОЛЬКО Я ПОМНЮ.. а что с 2014 года не в курсе были его делишек?????
  • jklpqrs
    как бы на Зеленского не вышли с этакой прытью...
  • 5 копійок
    Ви нє панімаєтє, ето другоє.
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