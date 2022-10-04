Зеленський затвердив рішення РНБО про "неможливість проведення переговорів" з Путіним, - указ

Президент Володимир Зеленський затвердив рішення, згідно з яким Україна не вестиме будь-яких переговорів із російським диктатором Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на указ.

Так, глава держави ввів у дію рішення РНБО від 30 вересня.

У першому пункті рішення йдеться: "Констатувати неможливість проведення переговорів з Президентом Російської Федерації В.Путіним".

Також РНБО вирішила схвалити текст Спільного звернення Президента України, Голови Верховної Ради України та Прем’єр-міністра України до Організації Північноатлантичного договору.

"Кабінету Міністрів України підготувати пропозиції щодо багаторівневої системи гарантування безпеки на основі багатосторонніх і двосторонніх угод України, які спрямовані на доведення оборонного потенціалу України до рівня, що забезпечуватиме гарантовану відсіч збройній агресії Російської Федерації, посилення військової підтримки України з нарощування її оборонних спроможностей, сприяння розвитку оборонно-промислового комплексу і суттєвого збільшення масштабу та обсягів індивідуальної і колективної підготовки українських військовослужбовців" , -йдеться в 3 пункті.

Також Кабміну доручено забезпечити посилення обороноздатності України шляхом збільшення постачання військово-технічної допомоги Україні.

Водночас Верховній Раді рекомендовано з метою підвищення стійкості держави прискорити прийняття відповідних законопроектів щодо належного санкційного та іншого реагування на ескалацію з боку Російської Федерації.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів з РФ, але вже з іншим президентом Росії.

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