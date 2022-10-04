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Байден підтвердив, що балотуватиметься у 2024 році, - NBC News

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Байден підтвердив, що балотуватиметься у 2024 році, - NBC News
Президент США Джо Байден заявив, що буде балотуватися на другий термін на виборах президента, які повинні розпочатися у листопаді 2024 році.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на NBC News.

"Я збираюся зробити це знову. Я йду", - сказав Байден проповіднику Елу Шарптон під час приватної розмови.

Раніше з подібними заявами вже виступали представники президента США. Проте сам він цього питання уникав.

Вибори президента відбуваються у США раз на чотири роки. Наступні вибори мають стати 60-ми.

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Нагадаємо, на президентських виборах 2020 року Байден переміг, отримавши 51,3% голосів. Його противник від Республіканської партії Дональд Трамп отримав 46,9% голосів.

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Топ коментарі

  • Роман Пиляшенко bbd485ff
    Він вже власне ім я забуває... це якесь кіно
  • xander 9cf28439
    Краще, щоб на нарах відпочив, разом з усім своїм конченим сімейством.
  • Mykola Trofimenko a12d9878
    Успіхів!
    Ну а Трамп, після розслідувань ФБР, може тільки покурити бамбук
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