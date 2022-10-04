Літній чоловік помер на блокпосту у Василівці, - Федоров

На російському блокпосту у Василівці в Запорізькій області в черзі на евакуацію на підконтрольну Україні територію помер літній чоловік.

Про це в ефірі телемарафону новин сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми вже четвертий (раз. - Ред.) кажемо, що у Василівці справжня катастрофа. На вчора на ранок було 4000 мешканців, сьогодні - 4500. На жаль, вчора літній чоловік загинув у черзі, не дочекавшись своєї евакуації на територію, підконтрольну Україні", - сказав Федоров.

Він також додав, що наразі величезні черги і на виїзд через Крим.

Міський голова зазначив, що на тимчасово захоплених територіях посилився тиск на людей. Через що і збільшилась кількість людей, які намагаються евакуюватись із тимчасово загарбаних територій.

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