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Жодного російського лобі в Ізраїлі немає, але діалог з РФ у нас є, - посол Бродський

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Жодного російського лобі в Ізраїлі немає, але діалог з РФ у нас є, - посол Бродський
В Ізраїлі немає російського лобі. Проте частина життєво важливих інтересів країни залежить від діалогу з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

"Чутки про потужне російське лобі в Ізраїлі сильно перебільшені. Жодного російського лобі в Ізраїлі немає. Є інтереси Ізраїлю і є турбота про безпеку і громадян Ізраїлю, і військових - Армії оборони Ізраїлю", - сказав він.

За його словами, всім відомо, що Росія сьогодні відіграє значну роль на Близькому Сході.

"І частина наших життєво важливих інтересів залежить від нашого діалогу з Росією. Не секрет, що у нас є діалог з РФ, є канал комунікацій з військово-стратегічних питань, які стосуються Близького Сходу та найближчих нам країн, насамперед Сирії", - додав Бродський.

Ізраїль також обговорює із Росією іранське питання.

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"І будь-який необережний крок з нашого боку може зашкодити цьому діалогу, завдати шкоди, яку, у свою чергу, завдасть шкоди безпеці Ізраїлю. Жоден уряд Ізраїлю не піде на такий крок, тому що він розуміє всю відповідальність, яку йому доведеться нести", - розповів посол.

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Топ коментарі

  • Харьков Сумской
    Жодного російського лобі в Ізраїлі немає - посол Бродський.

  • Микола Бабич f1f90c47
    Лобби нет, только гешефты
  • Valter Valter
    Ага. У нас тоже все начиналось с диалога с разией. Смотрите чтобы скоро не пришлось дагавариваться с Ираном гдетопасередине и не вводить в Израиле иранский вторым государственным
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