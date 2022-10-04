Жителям окупованої Луганщини треба евакуюватися, щоб вони не постраждали під час контрнаступу ЗСУ, - Гайдай

Російські окупаційні війська мінують під’їзні дороги, мости та будівлі.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Готуються до оборони. Окупанти мінують територію Луганщини: під‘їзні дороги, мости, адмінбудівлі, знакові споруди. Масової втечі серед рашистів немає. Скоро будемо просити населення окупованих територій евакуюватися з міст, аби вони не постраждали при контрнаступі", - зазначив очільник ОВА.

За словами Гайдая, зимувати люди зможуть тільки у селах.

"Після деокупації містяни не залишаться на зиму. Людей запустимо тільки на короткий проміжок часу - подивитися дім, взяти речі. Централізоване опалення неможливо відновити так швидко", - додав він.

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