Жителям окупованої Луганщини треба евакуюватися, щоб вони не постраждали під час контрнаступу ЗСУ, - Гайдай
3 61410
Російські окупаційні війська мінують під’їзні дороги, мости та будівлі.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Готуються до оборони. Окупанти мінують територію Луганщини: під‘їзні дороги, мости, адмінбудівлі, знакові споруди. Масової втечі серед рашистів немає. Скоро будемо просити населення окупованих територій евакуюватися з міст, аби вони не постраждали при контрнаступі", - зазначив очільник ОВА.
За словами Гайдая, зимувати люди зможуть тільки у селах.
"Після деокупації містяни не залишаться на зиму. Людей запустимо тільки на короткий проміжок часу - подивитися дім, взяти речі. Централізоване опалення неможливо відновити так швидко", - додав він.