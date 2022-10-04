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Жителям окупованої Луганщини треба евакуюватися, щоб вони не постраждали під час контрнаступу ЗСУ, - Гайдай

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Жителям окупованої Луганщини треба евакуюватися, щоб вони не постраждали під час контрнаступу ЗСУ, - Гайдай
Російські окупаційні війська мінують під’їзні дороги, мости та будівлі.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Готуються до оборони. Окупанти мінують територію Луганщини: під‘їзні дороги, мости, адмінбудівлі, знакові споруди. Масової втечі серед рашистів немає. Скоро будемо просити населення окупованих територій евакуюватися з міст, аби вони не постраждали при контрнаступі", - зазначив очільник ОВА.

За словами Гайдая, зимувати люди зможуть тільки у селах.

"Після деокупації містяни не залишаться на зиму. Людей запустимо тільки на короткий проміжок часу - подивитися дім, взяти речі. Централізоване опалення неможливо відновити так швидко", - додав він.

Також читайте: На Луганщині окупанти не поспішають з відновленням пошкодженої інфраструктури, а чоловіків призовного віку шукають дронами, - Гайдай

Топ коментарі

  • Владимир Николенко 123e1460
    «На херсонском фронте вчера весь день продолжались ожесточенные бои. Основные усилия противник направлял на бериславское направление - наступая в районе Дудчан (большая часть взята противником, наши войска отошли, взорвав дамбу водохранилища) и Давыдов Брода, где ситуация для наших частей также постоянно ухудшается.
    На сватовском направлении луганского фронта (от Северского Донца до бывшей границы с РФ) наши войска продолжали отходить. Обстановка полностью не ясна, но есть непроверенные данные, что противник уже сумел перерезать трассу Рубежное - Сватово и своими передовыми группами угрожает выходом в тыл гарнизону Сватово и охватом Кременной - Рубежного».
    терорист диркін
  • Валентина Саюн c856325a
    Ви уже евакуацію проводити повинні
  • Alex_Dimitrov
    как он будет проводить эвакуацию на захваченных врагом территориях? он просит жителей городов захваченных выехать оттуда.
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