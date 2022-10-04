Російська Рада Федерації одностайно схвалила "приєднання" захоплених українських територій до РФ
4 59229
Члени Ради Федерації РФ ратифікували документи з незаконним рішенням про "анексію" Росією територій Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей України.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.
Усі чотири документи сенатори схвалили одностайно.
Також Рада Федерації окремо ухвалила федеральні конституційні закони про "прийняття до складу РФ чотирьох нових суб'єктів".
Напередодні, 3 жовтня документи про незаконне рішення про "анексію" Росією територій Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей України одностайно ратифікувала Державна Дума РФ.