Президент Естонії Каріс закликав громадян готуватися до можливих відключень світла: "Зусилля Москви явили своє жахливе обличчя"
Про це президент Естонії Алар Каріс заявив після засідання Ради з питань державної оборони країни, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Delfi.
Він закликав співгромадян готуватися до можливих тимчасових відключень електрики. За словами Каріса, витік на газопроводах Північний потік - "явна ескалація" з боку РФ.
"Десятки років зусиль Москви створити через енергетичну залежність у Європи критичну вразливість явили тепер своє жахливе обличчя. Я хочу, щоб всі жителі Естонії знали, що це Росія стоїть за зростанням цін останнього року на енергію. Мета Москви - загнати Естонію і всю Європу в кут, змусити нас відступити від своїх принципів та підтримки України", - сказав він.
Каріс підкреслив, що на шантаж "ніхто не піддасться", однак у світлі поведінки Москви "всім потрібно бути готовими до несприятливих сценаріїв розвитку подій, зокрема, відключень електрики".