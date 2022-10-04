Президент Естонії Каріс закликав громадян готуватися до можливих відключень світла: "Зусилля Москви явили своє жахливе обличчя"

Росія "грає в небезпечні ігри" не лише на полі бою, а й з енергетичною безпекою усієї Європи. Треба готуватися до "чорних сценарії".

Про це президент Естонії Алар Каріс заявив після засідання Ради з питань державної оборони країни, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Delfi.

Він закликав співгромадян готуватися до можливих тимчасових відключень електрики. За словами Каріса, витік на газопроводах Північний потік - "явна ескалація" з боку РФ.

"Десятки років зусиль Москви створити через енергетичну залежність у Європи критичну вразливість явили тепер своє жахливе обличчя. Я хочу, щоб всі жителі Естонії знали, що це Росія стоїть за зростанням цін останнього року на енергію. Мета Москви - загнати Естонію і всю Європу в кут, змусити нас відступити від своїх принципів та підтримки України", - сказав він.

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Каріс підкреслив, що на шантаж "ніхто не піддасться", однак у світлі поведінки Москви "всім потрібно бути готовими до несприятливих сценаріїв розвитку подій, зокрема, відключень електрики".