Новини • Війна

Пєсков про відмову України від переговорів із Путіним: "Чекатимемо зміни позиції Зеленського або вже майбутнього президента України"

19 50391
Пєсков про відмову України від переговорів із Путіним: "Чекатимемо зміни позиції Зеленського або вже майбутнього президента України"
Речник Путіна Дмитро Пєсков прокоментував рішення РНБО про неможливість проведення переговорів із Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

"Чекатимемо зміни позиції Зеленського або вже майбутнього президента України", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Зеленський затвердив рішення РНБО про "неможливість проведення переговорів" з Путіним.

Читайте: Маск відповів Зеленському: Я підтримую Україну, але переконаний, що ескалація війни завдасть великої шкоди Україні і, можливо, світу

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Алексей Королевский 40f6fcd3
    С Порохом хотите поговорить?
    Так там вам вообще пиченьки в клеточку(вафельки)
  • Вадим Думи
    Усатая мочалка, твое место у параши.
  • Saul Goodman
    Поки воєнний стан майбутнього президента не буде, ******* має це знати, влада в Україні обирається на відміну від расєї...))
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини