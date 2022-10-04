Пєсков про відмову України від переговорів із Путіним: "Чекатимемо зміни позиції Зеленського або вже майбутнього президента України"
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Речник Путіна Дмитро Пєсков прокоментував рішення РНБО про неможливість проведення переговорів із Путіним.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.
"Чекатимемо зміни позиції Зеленського або вже майбутнього президента України", - сказав він.
Нагадаємо, раніше Зеленський затвердив рішення РНБО про "неможливість проведення переговорів" з Путіним.