За кожного мобілізованого на Сахаліні дадуть 5 кг риби

Влада Сахаліну обіцяє родинам мобілізованих по 5 кг риби за кожного, хто піде вбивати українців.

Про це заявив керівник тамтешнього виконкому "Єдиної Росії" Михайло Шувалов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.

"Уряд Сахалінської області домовився з рибопромисловцями, і на Сахалінську область виділено близько 9 тонн свіжомороженої риби. Це камбала, минтай, кета. І найближчим часом наші волонтери, приблизно 180 осіб по всій території Сахалінської області, у сім'ї мобілізованих жителів принесуть приблизно 5-6 кілограмів на людину. Найближчим часом у сім'ях з'явиться риба", - пообіцяв він.

Чиновник додав, що це не єдиний захід, який влада планує для підтримки сімей мобілізованих.

Нагадаємо, в Туві влада за кожного мобілізованого видає родинам по живому барану.

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