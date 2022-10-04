На Білорусь треба тиснути так само, як і на Росію, - міністр оборони Польщі Блащак
Про це він заявив на відкритті Варшавського безпекового форуму, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.нет.
За його словами, білоруський режим стоїть пліч-о-пліч із Росією і підтримує агресію проти України. На Білорусь має бути такий тиск, як і на Росію, вважає Блащак.
Він зазначив, що широкомасштабне вторгнення РФ показало імперські амбіції Москви та, що кошмари повномасштабної війни в Європі не залишилися в минулому.
За його словами, євроатлантична спільнота має протистояти російським спробам демонтувати світовий порядок. На РФ треба максимально посилити всеосяжний тиск.
"Поки Росія не буде готова ухвалити політичне вирішення цього конфлікту, що гарантуватиме довгострокову безпеку України, існуватиме необхідність у наданні широкої та всебічної підтримки Україні… Ми повинні пам'ятати, що вони платять найвищу ціну, борючись за свою і нашу свободу. Те, чого Київ може досягти за столом переговорів, дуже тісно пов'язане із ситуацією на полі бою", - додав Блащак.