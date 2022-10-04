Міністр оборони Люксембургу Бауш: "Україна може й повинна перемогти у війні"
Як повідомляє Укрінформ, про це під час виступу на Варшавському безпековому форумі сказав заступник прем’єр-міністра та міністр оборони Люксембургу Франсуа Бауш, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, зі створенням Європейського Союзу в Люксембурзі вважали, що війни в Європі припиняться, тому розв’язана москвою війна проти України стала для його країни шоком.
"В Люксембурзі були шоковані тим, що робить путін і росія сьогодні в Україні, розв’язавши агресію проти суверенної держави в центрі Європи", - сказав Бауш.
Він зауважив, що Люксембург не міг залишатися осторонь і відразу вирішив надавати Україні допомогу для боротьби з агресором.
"Це перший випадок в історії, коли моя країна витратила гроші на військову допомогу європейській державі", - зазначив Бауш.
За його словами, від березня й по сьогоднішній день Люксембург, "маленька країна", надав Україні військової допомоги та летальної зброї на суму понад 72 мільйони євро.
"Тому що ми віримо, що Україна може й повинна перемогти в цій війні", - сказав Бауш, додавши: "агресія Путіна і його спроби анексії територій іншої європейської держави сьогодні є неприпустимими й ніколи не повинні мати місце в сучасній Європі".