Прем’єрка Фінляндії Марін підтримала проєкт будівництва паркану на кордоні з Росією: Умови для ухвалення такого рішення є

Прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін підтримала проєкт будівництва паркану вздовж фінсько-російського кордону.

Про це повідомляє Yle, передає Цензор.НЕТ.

Марін вважає, що для зведення часткового огородження вздовж державного кордону між Фінляндією та Росією є підстави.

Раніше прикордонна служба Фінляндії запропонувала побудувати паркан у найважливіших точках східного кордону для посилення контролю.

На думку прем'єр-міністерки, ідея хороша і до неї варто поставитися серйозно.

"Необхідна парламентська одностайність у цьому питанні... Однак умови для ухвалення такого рішення є", – сказала Марін і висловила сподівання, що відповідне рішення буде ухвалено швидко.

Протяжність сухопутного кордону Фінляндії з Росією становить приблизно 1300 км. За даними прикордонної служби, фіксована огорожа буде потрібна на максимальній відстані 260 кілометрів.

Марін вважає, що на будівництво паркану знадобиться кілька років.

Прем'єр-міністерка Фінляндії не вважає, що паркан посилить напруженість у відносинах між Фінляндією та Росією.

"Європа перебуває у стані війни. Ви не можете потрапити в набагато більш напружену ситуацію, ніж ця", – сказала Марін.