ЗСУ визволили Старосілля та Давидів Брід на Херсонщині. ВIДЕО (оновлено)
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Українські захисники визволили Старосілля на Херсонщині. Крім, того, у селі Давидів Брід також піднято український прапор.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Херсонська область, Старосілля. Вчора зайшли в Архангельстке, сьогодні - в Старосілля. Крок за кроком Херсонська область звільняється від окупантів", - сказав один із воїнів.
Також з'явилась інформація, що у селі Давидів Брід на Херсонщині також піднято український прапор.