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ЗСУ визволили Старосілля та Давидів Брід на Херсонщині. ВIДЕО (оновлено)

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Українські захисники визволили Старосілля на Херсонщині. Крім, того, у селі Давидів Брід також піднято український прапор.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Херсонська область, Старосілля. Вчора зайшли в Архангельстке, сьогодні - в Старосілля. Крок за кроком Херсонська область звільняється від окупантів", - сказав один із воїнів.

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Також з'явилась інформація, що у селі Давидів Брід на Херсонщині також піднято український прапор.

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Топ коментарі

  • Ан Мур
    Тарас Чорновіл:
    Виття на болотах з назвами населених пунктів Херсонщини продовжують надихати. І коли раптом поєднати напрямки наступу, кожен з яких окремо видається не особливо значимим і навіть трохи нелогічним, то виникає дуже цікава картина, і запитання: "А чи не чекає нас повідомлення про ще один котел?"

    Хоча, як пишуть рашистські коментатори й "воєнкори", армія (їхня) там розсипається. А це зазвичай закінчується хаотичним відступом. Проте, за відсутності нормального зв'язку, особливо на низовому рівні, якась частина військ може й не встигнути відійти. У будь-якому випадку, ситуація схиляється до вигідної для ЗСУ. Незалежно, чи вдасться замкнути значну частину ворогів у оточенні, чи вони панічно рвонуть до Каховки, кидаючи свою техніку.

    Тож чекаємо офіційних новин і не забуваємо, яка страшна ціна сплачена за ці перемоги.
  • jklpqrs
    рябаты, бросайте это дурное дело под названием телеграм. во-первых не открыть видео, во-вторых, дуров - редиска, которую любит фсб. я тоже люблю редиску, но все-же с огорода, а не с лубянки.
  • Олег Смуток 8713be8e
    Таке враження, що цензору телеграм замовив рекламу - не відтворюється відео з телеграму на цензорі - навіщо його виставляти ????
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