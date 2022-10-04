ЗСУ визволили Старосілля та Давидів Брід на Херсонщині. ВIДЕО (оновлено)

Українські захисники визволили Старосілля на Херсонщині. Крім, того, у селі Давидів Брід також піднято український прапор.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Херсонська область, Старосілля. Вчора зайшли в Архангельстке, сьогодні - в Старосілля. Крок за кроком Херсонська область звільняється від окупантів", - сказав один із воїнів.

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Також з'явилась інформація, що у селі Давидів Брід на Херсонщині також піднято український прапор.