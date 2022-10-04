Влада почала чергову атаку на антикорупційні інституції після успіхів нового очільника САП, - Шабунін

У порядку денному ВР з’явився законопроєкт, який легалізує схему, за якою Банкова допомогла уникнути відповідальності заступнику голови ОП Олегу Татарову.

Про це повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, влада руками нардепа ОПЗЖ Григорія Мамки почала чергову атаку на антикорупційні інституції після успіхів нового керівника САП.

"У порядку денному парламенту вже на цей тиждень з’явився законопроект 4681 Мамки. Його суть дуже проста. Він легалізує схему, за якою Банкова відмазала Татарова від НАБУ/САП за допомогою Печерського суду. Проект дозволяє фігурантам антикорупційних справ фактично на вибір скаржитися або до ВАКС, або до Печерського суду. Який суд і чому оберуть фігуранти справи Укрнафти (Коломойського) або умовний Трухін, мабуть, пояснювати не потрібно", - пояснив Шабунін.

Законопроєкт з’явився ще в 2021 році, однак парламент тоді за нього так і не проголосував, хоча правоохоронний комітет Ради його погодив.

Читайте також: Шабунін - суддям Касаційного господарського суду: Епоха голови суду Львова скінчилася. Голосування на його користь лише потягне вас на дно

"Прийняття цього проекту навіть в першому читанні:



1) може зірвати виконання вимог щодо відкриття переговорів про членство в ЄС (які президент пообіцяв виконати до кінця року),

2) майже точно зірве переговори щодо нової програми з МВФ.

Адже пропоновані норми прибирають виключну юрисдикцію ВАКС, САП і НАБУ на розслідування ТОП-корупції, а це одна з ключових умов для наших партнерів. Цей законопроект Мамки запроваджує для Банкової безвідмовний механізм порятунку своїх корупціонерів від НАБУ/САП. Корупціонерів, які, наголошу, збираються красти податки не лише українців, а й американців, британців, громадян ЄС – з наданої нам міжнародної допомоги і т.д", - зазначив Шабунін.

Голова ЦПК звернувся до спікера Ради Руслана Стефанчука: "Навіщо ви це робите? Вас примушують з Банкової? Хто саме? Чи це ініціатива голови профільного комітету ВРУ Сергія Іонушаса? Невже і минулий раз (з проектом "Клочка") вас знову нічому не навчив? Навіщо Раді знову ганьбити Україну? Хтось на Банковій дуже хоче гарантувати своїми схематознікам безпеку? Так нехай цей хтось йде і вмовляє президента стати суб‘єктом подання цих норм. Хотів би я подивитися на ці жалюгідні спроби розумників з ОП переконати Зеленського під цим, пробачте, лайном підписатися. Навіщо, пане Спікере, ви мараєте і себе, і Раду, допомагаючи цим корупціонерам?".

Також читайте: Голова Верховного Суду Князєв зобов’язаний відрахувати суддю Львова з посади. Цього вимагає Конституція, - Шабунін