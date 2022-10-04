Росія повинна виплатити Україні воєнні репарації, - глава МЗС Польщі Рау
Про це під час спільної пресконференції з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок заявив у вівторок у Варшаві міністр закордонних прав Польщі Збігнєв Рау, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Польський міністр підкреслив, що як Польща, так і Німеччина засуджують неспровоковане і безпідставне застосування Росією сили проти України і засуджують псевдореферендуми, організовані нещодавно Росією на тимчасово окупованих територіях.
"Ми згодні, що війна має завершитися відновленням Україною територіальної цілісності, притягненням до відповідальності виконавців воєнних злочинів і виплатою Росією воєнних репарацій", - наголосив Рау.
Він відзначив, що обов’язком Польщі та Німеччини є надання обома країнами матеріальної допомоги Україні у відбитті російської агресії.