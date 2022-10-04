Після жнив треба акуратно призвати людей і уточнити все у військкоматах, - Лукашенко
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Білоруський диктатор Олександр Лукашенко наказав по завершенні жнив "акуратно призвати людей", щоб уточнити у військкоматах всі дані.
Слова Лукашенка цитують білоруські державні ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.
Лукашенко запевнив, що "нам немає потреби оголошувати мобілізацію", але "як тільки у Росії оголосили мобілізацію, ми бачимо, які там недоліки".
Союзник російських окупантів сказав: "Це для нас урок: треба в кожному районі без жодного ґвалту, без шуму, – те, що я вам і доручав... Закінчаться жнива, акуратно треба призвати в районі людей, подивитися їх наявність і уточнити всі наші матеріали, списки та документи у військкоматах".
За словами диктатора, "це у жодному разі не стосується мобілізації" і "не для того, щоб їх кудись направляти когось вбивати".