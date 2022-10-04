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Після жнив треба акуратно призвати людей і уточнити все у військкоматах, - Лукашенко

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Після жнив треба акуратно призвати людей і уточнити все у військкоматах, - Лукашенко
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко наказав по завершенні жнив "акуратно призвати людей", щоб уточнити у військкоматах всі дані.

Слова Лукашенка цитують білоруські державні ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Лукашенко запевнив, що "нам немає потреби оголошувати мобілізацію", але "як тільки у Росії оголосили мобілізацію, ми бачимо, які там недоліки".

Союзник російських окупантів сказав: "Це для нас урок: треба в кожному районі без жодного ґвалту, без шуму, – те, що я вам і доручав... Закінчаться жнива, акуратно треба призвати в районі людей, подивитися їх наявність і уточнити всі наші матеріали, списки та документи у військкоматах".

За словами диктатора, "це у жодному разі не стосується мобілізації" і "не для того, щоб їх кудись направляти когось вбивати".

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Топ коментарі

  • Маркиз
  • Юрко Янгол
    Ще є дурні які вам вірять ? Перед 24 лютого міністр оборони і начальник прикордонної служби білорусі клялись честю офіцера і здоров'ям дітей, що нападу з білорусі на Україну не може бути і ніколи не буде...
  • Денис 3e2e187b
    Таракан не перекручивай, "не для того, щоб їх кудись направляти когось вбивати" это их тут нахрен убьют и закопают.
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