ЗСУ визволили села Богуславка та Борівська Андріївка на Харківщині. ВIДЕО
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Села Борівська Андріївка та Богуславка Борівської об’єднаної територіальної громади Ізюмського району Харківської області звільнені від російської окупації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Борівської селищної ради.
"04.10.2022 - Богуславка зустріла визволителів!" - сказано у повідомленні.
Пізніше було оприлюднено відео підняття Державного Прапора над сільською адміністративною будівлею, з підписом "Село Борівська Андріївка - Україна!".
Обидва села розміщені на північ від смт Борова, звільненого у понеділок, 3 жовтня.