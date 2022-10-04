60% поляків вважають, що не можна йти на поступки Росії, - опитування

На думку 60% поляків, Україна і Захід мають продовжувати боротьбу і не йти на жодні поступки Росії.

Про це свідчать результати дослідження CBOS, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Опитування показало, що відсоток респондентів, які вважають, що війна в Україні загрожує безпеці Польщі, становить 70% (на 5 відсоткових пунктів менше, ніж місяць тому. Протилежної думки дотримуються 24% опитаних (зростання на 4 в.п.). 6% опитаних обрали відповідь "важко відповісти".

На запитання, як слід ставитися до Росії в умовах триваючого конфлікту, 60% опитаних відповіли, що боротьбу з Росією слід продовжувати і не йти їй на жодні поступки. 25% опитаних вважають, що припинення війни потрібно шукати в першу чергу, навіть ціною територіальних поступок з боку атакованої України. 15% - не мають думки з цього питання.

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У першій половині вересня 53% опитаних вважали, що війна в Україні більше не пошириться на інші країни (на 13 відсоткових пунктів більше, ніж у липні). Відсоток тих, хто прогнозує ескалацію конфлікту склав 20% (зменшився на 10 в.п.), тоді як відсоток тих, хто не має думки з цього питання - 27%.

CBOS також поцікавився очікуваною тривалістю конфлікту. 84% опитаних вважають, що війна триватиме довше, принаймні кілька місяців (на 15 відсоткових пунктів більше, ніж у квітневому опитуванні). 4% опитаних вважають, що війна закінчиться у найближчі кілька тижнів (на 10 відсоткових пунктів менше). 12% опитаних обрали відповідь "важко відповісти".

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Опитування також показало, що хоча 79% опитаних все ще підтримують прийняття Польщею українських біженців, є незначне зниження у порівнянні з попереднім місяцем (тоді таких було 81%) і, таким чином, це найнижчий результат з початку війни. Натомість не змінився відсоток тих, хто виступає проти прийому біженців, який залишається на рівні 15%. 6% опитаних не мають думки з цього приводу.

Відсоток респондентів, які заявили, що вони або члени їхніх домогосподарств добровільно і безоплатно допомагають українським біженцям, становить 53%. 47% - не допомагають.

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61% респондентів оцінили допомогу, яку Польща надає українським біженцям, як достатню (зниження на 3 відсоткових пункти). З іншого боку, 30% опитаних вважають цю допомогу завеликою (на 3 в.п. більше, ніж у попередньому місяці). 5% опитаних обрали відповідь "важко відповісти".