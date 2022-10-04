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В Україні побільшало скарг через порушення мовного законодавства. ІНФОГРАФІКА

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В Україні побільшало скарг через порушення мовного законодавства. ІНФОГРАФІКА
Українці почали частіше скаржитись через відсутність інформації та надання послуг українською мовою.

З липня по вересень до Уповноваженого із захисту державної мови надійшло більше звернень (1155), ніж за попередні пів року (962), передає Цензор.НЕТ.

Загалом за 9 місяців 2022 року було отримано 2 427 повідомлень про порушення мовного законодавства.

"Повномасштабне вторгнення рф в Україну та набрання чинності нових норм закону в січні (щодо мови друкованих ЗМІ) та липні (щодо мови інтернет-представництв та комп’ютерних програм на товарах) вплинули на інтенсивність надходження звернень щодо порушень", – йдеться у повідомленні.

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Усього протягом липня-вересня надійшло більше половини від усіх звернень громадян (55,9%), в січні-лютому – 32,1%, в березні-червні – 12 % протягом 9 місяців.

За кількістю надходжень скарг лідирує Київ (27,1%), слідом за ним йдуть Харківська (23,7%) та Одеська (5,5%) області.

Окрім цього з Дніпропетровської області надійшло 4,8% звернень, з Київської – 6,2%, Закарпатської, Запорізької та Івано-Франківської областей – по 2,2%. В інших областях звернень про порушення було менше ніж 2%.

На що найбільше скаржаться українці:

  • мову вебсторінок, де надаються послуги – 34,5%,
  • зовнішню рекламу, вивіски, написи – 17,8%;
  • обслуговування офлайн та інформацію про товари та послуги – 10,6 %;
  • медіа, інформаційні сайти – 9,9 %;
  • мову при виконанні обов’язків посадовцями – 7,5%;
  • освіту – 3%,
  • охорону здоров’я – 3%,
  • інше – 13,7%.

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У офісі Уповноваженого із захисту державної мови кажуть, що перевіряють усі скарги та накладають санкції у випадку порушень.

Надіслати звернення можна на електронну скриньку: [email protected]

В Україні побільшало скарг через порушення мовного законодавства 01
В Україні побільшало скарг через порушення мовного законодавства 02

Топ коментарі

  • Bohdanov Dmytro
    мене особисто просто обурює, коли я на ютубі бачу нарізки з наших новин, а там ведучі розмовляють свинособачою мовою і таких же "гостей" в студію запрошують. точніше буде сказати, що я просто в @*** з цього
  • Алекс Скела
    А коли почнуть карати за паскудне знання та спотворення української мови?
  • НБ
    Користуватися мовою окупантів, вбивць, гвалтівників, злочинців і катів українського народу в суспільному просторі западло. Крапка.
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