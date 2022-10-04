В Іспанії закрили справу про екстрадицію проросійського блогера Шарія в Україну

Суд в Іспанії постановив закрити справу про екстрадицію проросійського блогера Анатолія Шарія, оскільки він залишив територію королівства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Від української влади надійшло повідомлення про можливе перебування розшукуваної особи в Італії", - зазначили в суді.

Так, суд вирішив припинити нинішній судовий розгляд щодо Шарія. Інстанія також постановила повідомити про це рішення Інтерпол, МЗС та Мін'юст Іспанії.

Шарія в Україні звинувачують у порушенні двох статей Кримінального Кодексу – ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та інших ознак). Крім в'язниці, йому може загрожувати конфіскація майна.

Також читайте: Депутатів заборонених ОПЗЖ та партії Шарія Бурміча і Крохмаля запрошували до ефіру телемарафону "Єдині новини"