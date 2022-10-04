Мобілізація діє на РФ як механізм дестабілізації, - Данілов

Путін використовує ядерний шантаж, анексію та примус до миру.

Про це у Twitter повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Мобілізація діє як механізм дестабілізації рф. путін - між молотом і двома ковадлами: ударами ЗСУ, протестами на рф і тиском Заходу. План "порятунку" - анексія, ядерний шантаж, примус до миру. Але є нюанс: ми не жартували, що ми ніколи не здамося, російський Карфаген має бути зруйнований", - йдеться в повідомленні.

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