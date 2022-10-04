Енергетична криза та війна в Україні - лише вершина айсберга. Ми дійсно маємо змінити нашу систему, - міністр оборони Люксембургу Бауш

Міністр оборони Люксембургу Франсуа Бауш вважає енергетичну кризу та війну в Україні лише вершиною айсберга.

Про це він заявив під час виступу на Варшавському безпековому форумі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укріфнорм.

"Я думаю, що енергетична криза, в якій ми зараз живемо, і війна в Україні – це лише вершина айсберга. Це дійсно демонструє, що ми маємо змінити нашу систему", - сказав він.

Міністр підкреслив, що найбільші зростання напруги походять від енергетичної кризи, "бо якщо ви подивитеся на те, що відбувається сьогодні в Україні, фон цього конфлікту певним чином також полягає в енергетичній залежності, інакше путін не мав би можливостей впливу".

За його словами, війна РФ проти України продемонструвала, наскільки ЄС залежний від російського викопного палива, а також наскільки критичною є ситуація з безпекою у світі. Також, на думку Бауша, тут існує прямий зв’язок з проблемою зміни клімату, і на це теж потрібно реагувати.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міністр оборони Люксембургу Бауш: "Україна може й повинна перемогти у війні"

"Тож я думаю, що дійсно потрібно, то це засвоїти урок, ми повинні декарбонізувати світ, ми повинні позбутися цього викопного палива і не бути настільки залежними", - підкреслив він.

Він також закликав звернути увагу на інші енергетичні технології, які вже існують не один рік.