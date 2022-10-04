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Вже понад 50 населених пунктів деокуповано на Херсонщині, - МВС

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Вже понад 50 населених пунктів деокуповано на Херсонщині, - МВС
У Херсонській області загалом деокуповано вже понад 50 населених пунктів, задокументовано понад сто воєнних злочинів, скоєних окупантами.

Про це повідомив заступник глави МВС Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щодо Херсонської області, там наразі загалом деокуповано понад 50 населених пунктів, звільнено близько 3,5 тис. громадян від російської окупації", - зазначив він.

За його словами, в області розпочали роботу пересувні мобільні блокпости.

"Слідчі Нацполіції задокументували 105 воєнних злочинів, і ця робота триває", - додав заступник міністра.

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Топ коментарі

  • Yevgeny Mironov
  • Red_Sky_On
    Приходит россиянин по повестке в военкомат. Военком:
    - Воевать пойдёте?
    - А с кем?
    - С фашистами.
    - Хм… А против кого?
  • Павло ШОвте
    наши уже чутка глубже, ну как чутка на пару десятков километров)
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