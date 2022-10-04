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"Українсько-африканський ренесанс буде заснований на принципі взаємної поваги та вигоди", - Кулеба

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"Українсько-африканський ренесанс буде заснований на принципі взаємної поваги та вигоди", - Кулеба
Співпраця України та африканських країн буде заснована на принципі взаємної поваги та вигоди.

Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Я приїхав сюди не для того, щоб дружити з африканськими країнами проти будь-кого. Ми хочемо потоваришувати з африканськими країнами на благо наших народів, їхньої безпеки та процвітання. Українсько-африканський ренесанс буде заснований на принципі взаємної поваги та вигоди", - сказав міністр, який здійснює перше в історії української дипломатії турне країнами Африки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Більшість країн Африки співчувають Україні, але зайняли позицію "Не наша війна", - Кулеба

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Топ коментарі

  • Шарик Корровский
    Жодна наша владна дупа не вирушала в Африку, хоча там є ринки і ресурси, потім дивуємся чому країни 3го свісу нас слабко підтримують. Будь яка ініциатива на умовах, на відміну від цапів, на принципах взаємоповаги, лише свідчить про те що ми вилупляємрся з регіонального статусу і перетворюємося на державу Заходу.
  • Dmitry Lobov
    Нехай робить свою справу. Африка має бути українською.
  • Іван Петренко 5ba9cf4a
    Та видно ж що не москаль
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