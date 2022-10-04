"Українсько-африканський ренесанс буде заснований на принципі взаємної поваги та вигоди", - Кулеба
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Співпраця України та африканських країн буде заснована на принципі взаємної поваги та вигоди.
Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Я приїхав сюди не для того, щоб дружити з африканськими країнами проти будь-кого. Ми хочемо потоваришувати з африканськими країнами на благо наших народів, їхньої безпеки та процвітання. Українсько-африканський ренесанс буде заснований на принципі взаємної поваги та вигоди", - сказав міністр, який здійснює перше в історії української дипломатії турне країнами Африки.