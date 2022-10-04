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Зеленський і прем’єр Індії Моді обговорили спроби РФ анексувати українські территорії

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Зеленський і прем’єр Індії Моді обговорили спроби РФ анексувати українські территорії
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Республіки Індія Нарендрою Моді.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Під час розмови було обговорено проведення Росією так званих референдумів на тимчасово окупованих територіях нашої держави. Президент зазначив, що всі рішення агресора, спрямовані на спробу незаконної анексії українських територій, є нікчемними та не змінюють реальності.

Зеленський наголосив, що за таких умов Україна не вестиме жодних переговорів із нинішнім Президентом РФ, і зазначив, що наша держава завжди була відданою мирному врегулюванню шляхом діалогу. "Однак Росія виступала не за діалог, а висувала ультиматуми та свідомо підривала цей процес. Під час виступу на сесії Генасамблеї ООН я окреслив нашу чітку формулу миру. Готові спільно з партнерами працювати над його досягненням", – додав президент України.

Зеленський подякував Моді за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України з боку Індії, а також наголосив на важливості нещодавньої заяви лідера Індії про те, що зараз не час для війни.

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Зеленський і Моді окремо обговорили питання глобальної продовольчої безпеки. Президент України наголосив, що наша держава готова й надалі виступати гарантом продовольчої безпеки світу. У цьому зв’язку важливою є підтримка з боку всієї міжнародної спільноти, зокрема Індії, подальшої реалізації зернової ініціативи.

Також співрозмовники приділили увагу проблематиці ядерної безпеки. "Ядерний шантаж з боку Росії, зокрема щодо Запорізької АЕС, є загрозою не лише для України, а й для всього світу", – сказав Зеленський.

Окремо президент України та прем’єр-міністр Індії обговорили взаємодію в межах міжнародних організацій, насамперед ООН.

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    Україні потрібно встановити контакт с Індіею ( 1,5 млрд громадян) і запросити презідента і премьера в Бучу
    ВИ ЦЕ розуміете ? Треба вибивати із под раши країни що іі підтримають
  • DmitrySviridon ad49c275
    я интересовался религией Индии - очень итересные боги, а бог Шива связан с Украиной ибо держит тризуб. И Шива, как я помню, разрушает старый мир и создает новый мир, который лучше. И Украина сейчас разрушает старый мир и создаст новый мир - лучший! Украина должна реформировать ООН и сделать его справедливым и все страны мира должны защищать страны на которые нападает агрессор. И нужно сделать так, чтобы богатые страны развивали бедные страны и нужно выровнять развитие мира во имя прогресса всего человечества. А страны в которых тирания или диктатура должны попадать под санкции и должны наказываться. И нужно продвигать и поощрять демократию во всем мире!!!
  • ольга гусева 586d9792
    Вважаю, шо це добрий знак для України, підтримка Індії нам не завадить. Те,що сталася телефонна розмова з лідером такої великої країни - добре!
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