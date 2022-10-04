Європа має посилити сумісність своїх армій: нам доведеться мати справу із загрозою з боку Росії в осяжному майбутньому, - німецький генерал Марлоу

Росія становитиме загрозу Європі, НАТО в осяжному майбутньому, тож необхідно не лише посилювати національні армії в Європі, але і їх сумісність.

Про це заявив командувач німецькими частинами в багатонаціональному корпусі, генерал-лейтенант Андреас Марлоу під час Варшавського безпекового форуму, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Нам доведеться мати справу із загрозою з боку Росії в осяжному майбутньому", - переконаний Марлоу.

Він погодився з тим, що Європа в процесі стабілізації безпекової ситуації змушена буде покладатися на США та бути залежною від цього союзника. Водночас Європа має робити більше для покращення власної боєздатності, зокрема, шляхом більш ефективної синхронізації оборонних проєктів, підвищення сумісності національних армій, логістики тощо, зазначив Марлоу.

Як приклад необхідності більшої злагодженості він навів досвід постачання Україні 155-міліметрових артилерійських систем і снарядів до них. За словами генерала, всі вони потребували адаптації, якщо надходили з різних країн, і жодна не могла бути використана без певної "доводки". Це, за визначенням воєначальника, "безглуздо", адже йдеться про єдиний стандарт НАТО.

Марлоу також розповів про реформування в німецькій армії, яке розпочалося ще в 2014 році, але події 24 лютого цього року змусили значно прискорити процес, федеральний уряд виділив додатково 100 млрд євро на потреби Бундесверу.

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Структурно Бундесвер, за словами його представника, планує створити 3 "згуртовані, повністю обладнані підрозділи". Основна їх увага буде зосереджена на східному фланзі в рамках колективного захисту НАТО. Запроваджуються також 3 нових з’єднання "сил середнього реагування" на кшталт американських ударних бригад. Ще одним пріоритетом, який назвав Марлоу, є посилення повітряної оборони, захисту проти дронів тощо. Кількість артилерійських батальйонів планується збільшити з нинішніх 4 до щонайменше 9.

Бундесвер також планує направляти більше солдатів для виконання завдань НАТО. Зокрема, буде сформована ще одна бригада для Литви, там буде збільшено кількість тренувань на місцевості. Генерал повідомив, що в планах до 2025 року мати 1 дивізію, сформовану з німецьких військових, для Східного флангу та ще одна має бути сформована до 2027-го.

Завданням є підтримати партнерів на Сході в цій складній ситуації, підсумував генерал-лейтенант.