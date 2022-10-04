Україна засуджує запуск Північною Кореєю балістичної ракети над Японією, - МЗС

Міністерство закордонних справ України засудило запуск КНДР балістичної ракети над територією Японії 4 жовтня.

Про це йдеться у заяві МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Запуск ракети - відверто провокативний та безвідповідальний крок, який підриває регіональну безпеку. Пхеньян вчергове грубо порушив відповідні резолюції Ради Безпеки ООН та міжнародне право. Міжнародна спільнота має рішуче відреагувати на провокацію КНДР", - наголошується у заяві.

МЗС зазначило, що Україна висловлює солідарність із державами-партнерами та закликає посилити санкційний тиск на КНДР і вжити дієвих заходів задля унеможливлення обходу санкцій.

"Спільними зусиллями маємо змусити режим у Пхеньяні відмовитися від незаконних ядерної та ракетної програм задля безпеки в регіоні", - додали в міністерстві.

Також читайте: Північна Корея підтримала псевдореферендуми РФ

Нагадуємо, вранці 4 жовтня Північна Корея випустила балістичну ракету по траєкторії над Японією.