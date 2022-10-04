Європа має визнати, що Росія - значно більший противник, ніж ми думали, - Воллес
Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес під час виступу на Варшавському безпековому форумі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Траєкторія, якої ми усі повинні дотримуватися, – це визнати як всередині країни, так і на європейському рівні, що Росія – це набагато більший противник, ніж ми усі думали", - заявив він.
За словами Воллеса, мова йде не лише про ведення війни в Європі, а й про недотримання прав людини Росією та інші загрози. Зокрема, він вказав на "поки загадкові вибухи на газопроводах", використання енергії в якості зброї, агресивне застосування Росією найманців з т.з. групи "Вагнер" у Західній Африці, що несе дестабілізацію в регіоні та супутні загрози для європейського континенту.
Британський міністр вказав на те, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну багато країн НАТО зрозуміли рівень загрози з боку путінського режиму і зараз проводять реформи у військовому секторі та збільшують витрати на оборону. Зокрема, це стосується і Великої Британія, яка планує збільшити оборонні витрати до 2030 року до рівня 3% від ВВП.