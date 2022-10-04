Європа має визнати, що Росія - значно більший противник, ніж ми думали, - Воллес

Європейські країни мають визнати, що Росія значно більший противник та несе більше загроз, ніж думалося раніше.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес під час виступу на Варшавському безпековому форумі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Траєкторія, якої ми усі повинні дотримуватися, – це визнати як всередині країни, так і на європейському рівні, що Росія – це набагато більший противник, ніж ми усі думали", - заявив він.

За словами Воллеса, мова йде не лише про ведення війни в Європі, а й про недотримання прав людини Росією та інші загрози. Зокрема, він вказав на "поки загадкові вибухи на газопроводах", використання енергії в якості зброї, агресивне застосування Росією найманців з т.з. групи "Вагнер" у Західній Африці, що несе дестабілізацію в регіоні та супутні загрози для європейського континенту.

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Британський міністр вказав на те, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну багато країн НАТО зрозуміли рівень загрози з боку путінського режиму і зараз проводять реформи у військовому секторі та збільшують витрати на оборону. Зокрема, це стосується і Великої Британія, яка планує збільшити оборонні витрати до 2030 року до рівня 3% від ВВП.