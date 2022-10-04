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Верещук - послам G7: Україні потрібно більше міжнародної допомоги

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Верещук - послам G7: Україні потрібно більше міжнародної допомоги
Віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук обговорила із послами G7 зміну Росією стратегії війни.

Про це вона написала у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні провела робочу зустріч з послами G7. Росіяни змінюють стратегію. Посилюють гуманітарну війну. Тобто збільшують тиск на цивільну інфраструктуру та цивільне населення. Тут надважливим є ефективне гуманітарне реагування. Для цього нам потрібна масована міжнародна допомога. Вона є, але її треба збільшити. Бо гуманітарне реагування є важливою складовою стійкості нації на війні", - розповіла Верещук.

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Топ коментарі

  • Огусто
    Гойда....

  • 5 копійок
    Де твоя зелена парасоля? Чому вже не літаєш?
  • 18c49ed2
    А может сначала зеленым нужно перестать так воровать вагонами? И не тратить деньги снова на асфальт.
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