Президент Латвії Левітс переконаний, що Україна готова вступити до НАТО: "Для Альянсу це дуже добра нагода отримати таку сильну країну у своєму складі"

Президент Латвії Егілс Левітс вважає, що Україна готова стати повноправним членом НАТО і зможе посилити його оборонні спроможності.

Таку думку він висловив під час дискусії на Варшавському безпековому форумі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"НАТО є оборонним союзом, і Україна має стати членом цього оборонного об’єднання, оскільки вона потребує надійних гарантій безпеки", - сказав Левітс.

Він наголосив на оборонному характері Північноатлантичного альянсу, зауваживши, що "ніхто в Ризі, Берліні чи Парижі не думає, як захопити москву або Калінінград".

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За словами Левітса, українське суспільство, яке "без сумніву є частиною європейської спільноти", й українська армія, що за час війни з Росією "набула великого бойового досвіду успішної оборони країни", переконливо доводять готовність країни до членства в Альянсі.

"Українське суспільство й українська армія є потужними мотиваторами вступу України до НАТО, і для НАТО це дуже добра нагода отримати таку сильну країну у своєму складі", - сказав президент Латвії.

На його думку, нині головним завданням союзників є створення правових підстав для прийняття України до Альянсу.

"Сьогодні ми повинні думати, яким чином приєднати Україну до НАТО, тому що ми бачимо її готовність стати новим сильним учасником НАТО", - заявив латвійський лідер.