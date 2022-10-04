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Байден повідомив Зеленському про новий пакет допомоги для України у розмірі 625 млн дол., – Білий дім

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Байден повідомив Зеленському про новий пакет допомоги для України у розмірі 625 млн дол., – Білий дім
Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Президент Байден пообіцяв продовжувати підтримувати Україну в її захисті від російської агресії стільки, скільки потрібно, включно із наданням сьогодні нового пакета допомоги в сфері безпеки на суму 625 мільйонів доларів, який містить додаткову зброю та обладнання, зокрема HIMARS, артилерійські системи та боєприпаси, а також бронетехніку", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що американський президент також підтвердив незмінну готовність США "покласти серйозні витрати" на будь-яку фізичну, юридичну особу чи країну, які надають підтримку спробам російської анексії.

"Він привітав успіх угоди, яка дозволила гарантувати безпечний експорт українського зерна на світові ринки, та наголосив на необхідності забезпечити його продовження", - уточнили в Білому домі.

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Байден також відзначив зусилля Сполучених Штатів, що тривають, зі згуртування світу навколо зусиль України щодо захисту своєї свободи і демократії, закріплених у Статуті ООН.

Зазначається, що разом із Байденом у розмові також взяла участь віцепрезидент США Камала Гарріс.

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Дякуємо.
  • Mykola Trofimenko a12d9878
    Ой красивий же пакет, дякуємо!
    - 4 установки HIMARS та **********;
    - 16 155-мм гаубиць ( M777? );
    - 16 105-мм гаубиць;
    - 200 машин MRAP MaxxPro;
    - 75,000 155-мм снарядів;
    - 500 високоточних 155-мм снарядів (M982 Excalibur?);
    - 1,000 155-мм снарядів RAAMS;
    - 30,000 120-мм мін;
    - 200,000 набоїв для стрілецької зброї;
    - обладнання для встановлення перешкод;
    - Міни Claymore;
    - інше обладнання.
  • Максим Каммерер 72cd99a1
    Отличный пакет кстати, стволы 155 и 105мм, много бк, химеры, 200 бронемашин и тд
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