Гроссі цього тижня відвідає Київ, а потім - Москву для переговорів щодо Запорізької АЕС, - МАГАТЕ

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі цього тижня відвідає Україну, а пізніше – РФ для продовження консультацій щодо створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Гендиректор Рафаель Гроссі відвідає Київ, а потім - Москву пізніше цього тижня, щоб продовжити консультації, націлені на якнайшвидше узгодження та створення зони ядерної безпеки та захисту навколо ЗАЕС", - йдеться у заяві МАГАТЕ.

Зазначається, що наскільки відомо МАГАТЕ, генеральний директор ЗАЕС Ігор Мурашов зараз перебуває зі своєю родиною на території, яку контролює Україна, і не продовжуватиме виконувати свої обов'язки на ЗАЕС. "Поки не ясно, хто замінить його у цій ролі", - йдеться у заяві.

"Експерти МАГАТЕ, які були присутні на ЗАЕС, повідомили, що сьогодні було завершено ремонтні роботи на зрошувальному басейні в районі енергоблоків №5 та №6, пошкоджених у результаті обстрілу 20 вересня. Повідомлень про обстріли в районі ЗАЕС із суботи, 4 жовтня, не надходило" , – повідомило МАГАТЕ.

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