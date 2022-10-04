Зеленський обговорив із лідером партії "Брати Італії" Мелоні подальшу підтримку України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером італійської політичної сили "Брати Італії" Джорджею Мелоні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Основними темами переговорів стали поступовий розвиток українсько-італійських відносин, допомога Україні з боку Італії та необхідність жорсткої реакції міжнародної спільноти на нові злочинні дії російського агресора проти суверенітету та територіальної цілісності української держави.

"Рішення Росії щодо чергової спроби анексії частини території України є нікчемними і не змінюють реальності. Не можна допустити повторення кримського сценарію. Територіальна цілісність України має бути і буде відновлена", - наголосив президент.

Було обговорено заходи реагування на нещодавні злочинні дії Росії на багатосторонньому рівні, зокрема, в рамках ООН та інших ключових міжнародних майданчиків. У цьому контексті Зеленський також наголосив на необхідності запровадження додаткових санкцій проти Росії.

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Крім того, Зеленський поінформував співрозмовницю про ухвалене рішення подати офіційну заявку на членство України в НАТО та очікування проходження Україною шляху до Альянсу за прискореною процедурою. "Ще до членства в НАТО Україна має отримати чіткі та юридично зобов'язуючі гарантії колективної безпеки", – зазначив він.