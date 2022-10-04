У новому пакеті військової допомоги Україна отримає 4 системи HIMARS, 32 гаубиці та 200 бронеавтомобілів MaxxPro, – Пентагон
Про це повідомляє пресслужба Пентагона, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
До зазначеного пакета військової допомоги входять 4 високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS) та боєприпаси до них; 16 гаубиць калібру 155-мм; 75 тис. 155-мм артилерійських снарядів; 500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів; 1 тис. 155 мм снарядів для дистанційних протипіхотних мінних систем.
Крім того, до пакета також увійшли 16 105-мм гаубиць; 30 тис. мін для 120 мм мінометів; 200 бронемашин MaxxPro та 200 тис. патронів для стрілецької зброї.
Також Україна отримає обладнання для встановлення загороджень і протипіхотні боєприпаси "Клеймор".
"Із 2014 року Сполученими Штатами виділено Україні понад 19,6 млрд доларів у вигляді допомоги у сфері безпеки та понад 16,8 млрд доларів від початку неспровокованого та жорстокого вторгнення Росії 24 лютого", - наголосили у Пентагоні.
Там додали, що для задоволення потреб України на полі бою США продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні "ключові можливості".