Фінляндія готує дев’ятий пакет військової допомоги для України

У Фінляндії завершується підготовка до відправки в Україну дев’ятої партії військової допомоги.

Про це заявив міністр оборони Антті Кайкконен під час виступу перед парламентом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Він (новий пакет допомоги – ред.) навряд чи буде останнім. Ми маємо бути готові підтримувати Україну ще тривалий час", - заявив Кайкконен.

За словами міністра, рішення про відправку нової партії допомоги буде ухвалено найближчим часом.

Від початку повномасштабного вторгнення Фінляндія надала Україні вісім пакетів військової допомоги, загальна вартість якої оцінюється у 92,3 млн євро.

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